—Meten orden en “La Curva”

—Daban ganas de sacar la matraca y el tambor

Vaya revuelo el que se desató este fin de semana en la Cámara Alta con la salida del tabasqueño Adán Augusto López Hernpandez de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Su partida ya se veía venir después de los múltiples escándalos en los que se le ha visto envuelto, entre los que destaca su presunto vínculo con el grupo delictivo de La Barredora.

En su lugar quedó Ignacio Mier, quien fue electo por los legisladores por unanimidad.

Tras su renuncia López Hernández sigue metido en más rumores que los chismes que circulan en la mesa del Sanborns de la Triunfo en donde todos tienen algo que contar.

Ahora, más de uno se pregunta si su salida fue genuina o producto de los jaloneos políticos que tanto se estilan en estos temas. Dicen que fue por voluntad propia, pero en política nadie se va solo, o te ayudan o te quitan la silla.

Adán Augusto asegura que no se va ni de embajador ni de senador de banca, dice que le toca hacer “trabajo territorial” en la cuarta circunscripción, la más poblada del país, porque hay que amarrar bien el gallinero rumbo a 2027.

Pero lo más seguro es que lo mandaron al banquillo para enfriar los escándalos que carga en la espalda.

En la bancada guinda pusieron buena cara y el propio Mier ya adelantó que habrá cambios, pues “cada quien su estilo”.

Y mientras unos felicitan a Adán por lograr la mayoría en el Senado, otros –como el senador priísta Alejandro “Alito” Moreno– aprovechan para echarle más leña al fuego y pedir que se investiguen sus presuntos nexos con “La Barredora”.

***********

Que en el Gobierno Municipal las cosas no están tan tranquilas como parecen y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar anda más puesto que un calcetín, apostando todo al diálogo con los comerciantes que ocupan los espacios públicos con fines de ordenamiento.

Ya lo hicieron recientemente retiraron puestos de comida por obstruir la banqueta frente al IMSS 35, y este domingo los inspectores lo hicieron en la Curva de la Aztecas.

Los mal pensados se preguntan si es estrategia del alcalde para ganar simpatías de cara al proceso electoral por la gubernatura, o de verdad le preocupa que las calles de la ciudad estén bien ordenadas.

Dicen los que saben que el asunto no es sencillo, por un lado, mucha ciudadanía levanta la voz por las molestias que causan los ambulantes, especialmente cuando la movilidad se vuelve un dolor de cabeza y el paso se parece más a rally que a paseo.

Por otro, está el legítimo derecho de quienes —con todo y calor, frío y friega diaria— dependen de ese comercio para poner el pan en la mesa.

El presidente municipal asegura que aquí nadie se va a quedar sin chamba por culpa de decisiones arbitrarias, que el acercamiento es la política estrella de su administración y que antes de cualquier movida, los comerciantes reciben la cortesía de un aviso. No vaya a ser que el susto les salga peor que el problema.

***********

Los que vieron una singular foto en donde aparecen personajes extricolores pensarían que era una reunión del PRI de toda la vida, pero no.

En la fotografía aparecen Luis Fernando Rodríguez Giner, Jaime Flores Castañeda, Fernando Martínez Acosta y Roberto Barrazz, los mismos que hace no mucho eran rostros habituales en alguna asamblea tricolor.

Con solo ver la foto a muchos les daban ganas de sacar la matraca y el tambor y recordar los tiempos de vacas gordas de César Duarte y Teto Murguía.

Esa imagen la mandó comunicación social del municipio, de gobierno de Morena. Así, sin anestesia, los cuatro expriístas ahora se visten de guinda, listos para la foto oficial y para cerrar filas con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Lo cierto es que después del descalabro electoral del PRI, muchos se pusieron a buscar refugio, y qué mejor que el partido en el poder municipal. Morena, con la puerta abierta y las credenciales listas, recibió a los antiguos tricolores que hoy presumen casaca nueva y agenda renovada. Al final, parece que lo importante no es el proyecto, sino seguir en la jugada y en la nómina.

Luis Fernando Rodríguez Giner, flamante director de Centros Comunitarios, fue a presentar el arsenal de acciones sociales ante la asociación civil Norawa.