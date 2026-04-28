Una jornada de violencia se registró en Nayarit tras la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que provocó bloqueos carreteros, incendios y la suspensión del transporte en distintas regiones del estado.

a Secretaría de Marina confirmó la captura del objetivo prioritario, lo que elevó la alerta en la entidad y derivó en un despliegue de fuerzas federales para contener la situación.

Como consecuencia de los hechos, fueron suspendidas las salidas de autobuses desde Puerto Vallarta hacia destinos como Tepic, Compostela y La Peñita de Jaltemba, debido a los bloqueos registrados en carreteras clave.

Además, la empresa de transporte foráneo Estrella Blanca informó mediante un comunicado la suspensión temporal de corridas hacia Mazatlán, Guadalajara y Tepic.

La interrupción del servicio impacta la conectividad entre el norte, centro y sur de Nayarit, en medio de una escalada de tensión que afecta directamente la movilidad de la población.

Reportes locales señalan al menos una veintena de bloqueos en puntos como Ixtlán del Río, Tecuala y la carretera federal 15, donde se registraron vehículos incendiados y cierres viales.

También se reportó la quema de tiendas de conveniencia y comercios, así como incendios de unidades de carga, lo que generó caos en distintas zonas.

Ante la situación, elementos del Ejército Mexicano, fuerzas armadas México y de la Secretaría de Marina reforzaron la seguridad en varios municipios, mientras autoridades estatales y federales monitorean los hechos.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la relación directa entre los bloqueos y la captura, el contexto de violencia coincide con el operativo de alto impacto.

Los hechos se registran horas después de la detención de Flores Silva, identificado como un objetivo relevante por autoridades de seguridad en México y Estados Unidos.

De acuerdo con líneas de investigación, el detenido ha sido vinculado con la estructura del CJNG e incluso señalado como posible figura de liderazgo dentro del grupo criminal.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo se restablecerá el servicio de transporte ni se ha dado un balance oficial de los daños.

Autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales, ante posibles cambios en la situación de seguridad.

La escalada de violencia evidencia el impacto inmediato que generan las detenciones de alto perfil en la dinámica de seguridad regional.

Publimetro