Localizan cráneo humano en el campo Menonita 23

Agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, acudieron al campo menonita 23, en donde aseguraron un cráneo.

Al atender un reporte, recibido a las 15:16 horas de ayer 26 de agosto del presente año, confirmaron la localización de los restos de una persona en dicho campo, correspondiente al municipio de Cuauhtémoc.

Al arribar al lugar, tuvieron a la vista una osamenta correspondiente a un cráneo, localizado al costado de un árbol. El hallazgo fue realizado por un trabajador del mencionado campo menonita.

El personal realizó el levantamiento y traslado de la osamenta a sus instalaciones, a fin de llevar a cabo las prácticas correspondientes.