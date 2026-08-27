Daremos la lucha por Chihuahua: Manque participa en Plenaria del PAN

Manque Granados aseguró que Chihuahua tendrá una voz firme en el próximo periodo legislativo, durante su participación en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN, donde los diputados federales definieron las prioridades que llevarán a la Cámara de Diputados.

“Daremos la lucha, vamos a defender a Chihuahua. Defenderemos la grandeza de nuestro estado y nuestra capital, al campo, el agua que es de los chihuahuenses y levantaremos la voz contra los narcopolíticos de Morena”, expresó la diputada federal por el Distrito 6.

El Grupo Parlamentario del PAN adelantó que defenderá en la Cámara de Diputados la libertad de los ciudadanos y de los comunicadores frente a los lineamientos de “Derechos de las Audiencias” impulsados por Morena, algo que Manque Granados ha señalado como un intento de censurar las voces incómodas para el Gobierno.

“La censura no llega de golpe, es progresiva, van apagando la luz poco a poco”, reiteró la legisladora chihuahuense al advertir sobre los riesgos que representa esta propuesta para la libertad de expresión y el derecho de las familias a mantenerse informadas.

Manque Granados dio a conocer que Acción Nacional también propondrá reformas en materia de agua para defender a los productores, así como medidas para tipificar la narcopolítica y combatir los vínculos entre autoridades y grupos criminales que el PAN ha denunciado en gobiernos de Morena.

Finalmente, Manque Granados refrendó su compromiso de defender a los chihuahuenses desde la Cámara de Diputados y continuar trabajando por el campo, la seguridad, las libertades y los temas que permitan seguir haciendo grande a Chihuahua.

La plenaria contó con la asistencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; y de las y los diputados federales del partido; así como de los coordinadores legislativos de Acción Nacional en el Congreso de la Unión.