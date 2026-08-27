Simplificará y digitalizará la JMAS trámites para facilitar gestiones a empresas

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) implementará un nuevo proceso de simplificación y digitalización de trámites, con el objetivo de reducir requisitos y tiempos de respuesta para los sectores inmobiliario, de la construcción y empresarial de la ciudad.

Durante un encuentro con integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes Arroyo, informó que la dependencia realizó una revisión de sus procedimientos para hacerlos más ágiles y facilitar las gestiones que diariamente realizan ciudadanos y empresas.

Entre los trámites con mayor demanda por parte de los sectores inmobiliario y de la construcción se encuentran las cartas de factibilidad, cartas de no adeudo y cartas de inexistencia de cuenta.

“Una de las solicitudes más recurrentes del sector empresarial ha sido precisamente simplificar los trámites. Por ello, realizamos una depuración de los procedimientos y analizamos los diferentes giros comerciales que los solicitan. No podemos frenar la inversión de la ciudad por un trámite largo; tenemos que facilitar los procesos y dar respuestas más rápidas”, expresó Paredes Arroyo.

Por su parte, Reneé Rodríguez Esparza, encargada del despacho de la Dirección Comercial de la JMAS, explicó que el nuevo sistema digital se encuentra actualmente en periodo de pruebas y se prevé que comience a operar a partir de la próxima semana.

Detalló que uno de los procedimientos que tendrá una reducción importante de requisitos y tiempos será la carta de no adeudo, documento solicitado, entre otros organismos, por el Infonavit para diferentes gestiones.

“Anteriormente, para obtener una carta de no adeudo se solicitaban cinco requisitos; posteriormente se realizaba el análisis de la cuenta, se generaba un folio, se efectuaba el pago y finalmente se entregaba el documento impreso. Ahora estamos reduciendo el procedimiento y buscamos que los trámites puedan realizarse a través de nuestra página web para brindar una respuesta mucho más rápida”, explicó Rodríguez Esparza.

Con el nuevo esquema, para solicitar una carta de no adeudo el usuario deberá llenar la solicitud en línea y adjuntar únicamente su identificación oficial (INE), simplificando considerablemente el procedimiento.

Con estas acciones, la JMAS Juárez busca modernizar sus servicios, reducir la tramitología y facilitar la atención a los sectores que participan en el desarrollo económico y urbano de la ciudad.