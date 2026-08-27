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Presenta Rector de la UACJ en la Cámara de Diputados estados financieros auditados correspondientes a 2025

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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) refrendó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo responsable de los recursos públicos al participar, junto con otras 34 universidades públicas estatales del país, en la presentación de los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio 2025 ante la Cámara de Diputados.

En representación de la UACJ acudió el Rector, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, acompañado del Secretario General, el Dr. Salvador David Nava Martínez.

El encuentro se llevó a cabo este miércoles 26 de agosto, en un acto protocolario en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

La presentación se llevó a cabo ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Educación de la Cámara de Diputados, con la participación de rectoras y rectores de las instituciones de educación superior, legisladores y el Dr. Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

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Con este ejercicio, las instituciones participantes transparentan el uso de los recursos públicos que reciben y dan cuenta de los resultados derivados de su aplicación, en áreas fundamentales para el desarrollo de la educación superior, como ampliar la matrícula, impulsar programas académicos innovadores, mejorar y fortalecer la infraestructura, así como generar mejores condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y trabajadores.

La jornada de este miércoles cobra además un significado particular, al cumplirse 20 años consecutivos de la realización de este acto de transparencia y rendición de cuentas de las principales casas de estudio públicas del país.

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