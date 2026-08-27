Resultan con quemaduras dos personas tras incendio de vivienda de cartón

La Dirección de Protección Civil informó que dos personas resultaron con quemaduras luego de registrarse un incendio en una vivienda en un terreno invadido de la colonia Hacienda de los Tres Potros.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro ocurrió sobre la calle Miguel de la Madrid, hasta donde elementos del Departamento de Bomberos acudieron para controlar y extinguir las llamas.

El incendio consumió por completo el domicilio construido 100 por ciento de madera y hule, además de alcanzar una importante acumulación de ramas, madera, basura, muebles en desuso y llantas que se encontraban en el lugar.

Las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos de la unidad número 12 de Rescate, quienes posteriormente las trasladaron a una institución médica para recibir atención especializada.

En la atención a esta emergencia participaron la Unidad Ligera número 03, la Máquina número 16 y las cisternas 21 y 22 del Departamento de Bomberos, además de policías municipales y elementos del Ejército Mexicano.