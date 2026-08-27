En el marco de la Ruta Chihuahua, encabezada por la gobernadora Maru Campos en distintas regiones del estado, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, a través de la estrategia NutriChihuahua, distribuyó 2 mil 600 apoyos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

Jesús Carrillo, titular de la dependencia, informó que mediante el comedor móvil se ofrecieron platillos calientes y snacks saludables en Temósachic, Julimes y Rosales, de manera gratuita, especialmente para personas mayores, niñas y niños.

Además, se entregaron mil 200 despensas con productos de la canasta básica a familias de Bachíniva, Meoqui y Delicias, para contribuir a la preparación de alimentos en sus hogares.

Carrillo destacó que estas jornadas permitieron dialogar con habitantes de distintas regiones y conocer de manera directa su percepción sobre NutriChihuahua, una de las estrategias de la administración estatal para atender las necesidades alimentarias de la población.

Finalmente, señaló que la estrategia mantendrá presencia en diferentes localidades mediante la unidad móvil y la apertura de nuevos comedores comunitarios, con el objetivo de ampliar su cobertura y beneficiar a más personas.