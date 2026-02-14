Una maleta con un cuerpo fue localizada esta tarde-noche en la vía pública de la colonia Satélite I, de acuerdo con informes policiacos.

El hallazgo fue reportado en las calles Estación Lucero y cruce con Camino Viejo a San José, de la citada colonia, por vecinos que caminaban por el sector.

Agentes policiacos indicaron que fueron informados sobre la localización de una maleta en color morado de la cual salía una mano y al realizarle una inspección se percataron de que se trataba de un cadáver.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada ni se sabe con exactitud el tiempo que podría tener dicha maleta en el lugar.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de las diferentes corporaciones policiacas mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.