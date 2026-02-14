viernes, febrero 13, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Localizan maleta de la cual salía una mano; encuentran cadáver
Portada

Localizan maleta de la cual salía una mano; encuentran cadáver

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Una maleta con un cuerpo fue localizada esta tarde-noche en la vía pública de la colonia Satélite I, de acuerdo con informes policiacos.

El hallazgo fue reportado en las calles Estación Lucero y cruce con Camino Viejo a San José, de la citada colonia, por vecinos que caminaban por el sector.

Agentes policiacos indicaron que fueron informados sobre la localización de una maleta en color morado de la cual salía una mano y al realizarle una inspección se percataron de que se trataba de un cadáver.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada ni se sabe con exactitud el tiempo que podría tener dicha maleta en el lugar.

banner

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de las diferentes corporaciones policiacas mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

You Might Also Like

You may also like

Ratifican a Iván Pérez Ruíz como presidente de la Cámara Nacional de...

Prepara CMA ensayos de la obra documental Mujeres de Arena

Gran participación en primer torneo de pádel del ICB; jornada de deporte...

Exige Oscar Avitia proteger la integridad y patrimonio de familias del poniente...

Arrestan aquí a dos masculinos con auto robado en EU

Envía EU más de 6 toneladas de suministros médicos a Venezuela; es...