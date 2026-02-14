Este día se llevó a cabo la ratificación de Iván Pérez Ruíz como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) para el periodo 2026-2027.

La elección se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara y en donde Pérez Ruiz fue elegido con mil 407 votos de las y los agremiados.

La amplia participación, aun siendo planilla única, refleja un respaldo claro a su trabajo y a la continuidad de este proyecto.

Al evento acudieron autoridades tanto estatales como municipales además de decenas de agremiados quienes fueron testigos de esta elección.