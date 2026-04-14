La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de la Coordinación de la Licenciatura en Finanzas, llevó a cabo la inauguración del EcoReto Financiero 2026, una iniciativa orientada a fomentar la conciencia ambiental y la participación activa de la comunidad universitaria en prácticas sostenibles.

El evento inaugural se realizó el 13 de abril a las 11:00 horas en la Sala 8 de Marzo del Edificio X del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, contando con los mensajes del Dr. Jesús Meza Vega y del Dr. Jesús Alberto Urrutia de la Garza, quienes destacaron la importancia de integrar la responsabilidad ambiental en la formación académica y profesional de los estudiantes.

Como parte del arranque, se presentó la conferencia “Ciudad Juárez y el reto del reciclaje: hacia una cultura ambiental responsable”, impartida por el Lic. César René Díaz Gutiérrez, director de Ecología del municipio.

Asimismo, participó la Lic. Yadira Robles Domínguez, directora de la empresa de reciclaje Destroy, quien explicó los procesos de reciclaje que se implementarán durante el EcoReto y colaborará directamente en la recolección y tratamiento del papel acopiado.

El evento también contó con la presencia del Dr. Miguel Domínguez Acosta, subdirector de Sustentabilidad Universitaria, reforzando el compromiso institucional con el desarrollo sostenible.

Dinámica del EcoReto Financiero 2026:

El EcoReto se llevará a cabo del 13 al 24 de abril, con un centro de acopio ubicado en el vestíbulo del edificio D del ICSA, donde se invita a la comunidad universitaria a participar mediante la recolección de papel para reciclaje.

Se estarán recibiendo:

Cuadernos y libros usados

Revistas y enciclopedias

Hojas de papel sin protectores plásticos

No se aceptarán materiales como carpetas, bolsas de plástico ni cartón. Además, se solicita entregar el material limpio y en condiciones adecuadas.