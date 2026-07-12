Esta mañana fue localizado sin vida un masculino al interior de unas tapias abandonadas en las inmediaciones de la colonia Partido Romero, versión que fue confirmada por elementos municipales.

El reporte fue generado por una fémina en las calles Bartolomé de las Casas y Jesús Urrutia, de la citada colonia y hasta donde acudieron como primeros respondientes, elementos municipales quienes confirmaron el hallazgo.

De acuerdo a los uniformados, la fémina informó que pasaba las noches en dichas tapias y esta mañana al despertar se percató de la presencia del masculino tirado boca abajo y con manchas de sangre en la cabeza.

Asimismo, confiaron que el masculino, estaba desnudo y presentaba golpes en varias partes, así como en la extremidad cefálica.

Por el momento se desconoce la identidad del masculino, así como información de los o el responsable.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de las diferentes corporaciones policiacas incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional mientras agentes de la fiscalía se encargaban de realizar el levantamiento del cuerpo y demás evidencias que pudieran ayudar a esclarecer lo sucedido.