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Asesinan a productor nogalero en rancho de Coyame del Sotol

by EditorJRZ
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Un hombre fue ejecutado mientras se encontraba en un rancho nogalero ubicado en el municipio de Coyame del Sotol, hecho que movilizó a las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados ingresaron hasta la propiedad de la víctima y le dispararon en al menos ocho ocasiones, privándolo de la vida en el lugar.

La víctima fue identificada como Rodolfo Chaparro Cárdenas, quien se dedicaba a la producción de nuez y, además, contaba con la concesión de la gasolinera ubicada en el entronque de Coyame del Sotol.

Hasta el momento las autoridades no han proporcionado información sobre el posible móvil del homicidio ni sobre personas detenidas por estos hechos.

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Este crimen se suma a los hechos violentos registrados recientemente en esa región del estado, donde las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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