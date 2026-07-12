Un operativo de inteligencia encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) permitió la detención en flagrancia de dos jóvenes que presuntamente se dedicaban a colocar narcomantas con mensajes dirigidos a un grupo criminal rival en distintos puntos de la ciudad.

La captura se registró en calles de la colonia Praderas del Sur, donde los agentes investigadores sorprendieron a Darwin Nataniel R. M., de 18 años, y José Luis R. A., de 23 años, en posesión de una lona con un mensaje similar a los localizados durante la madrugada, en los que se advertía una supuesta «limpia» contra un grupo contrario.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por la AEI tras la aparición de las mantas, logrando ubicar y detener en flagrancia a los presuntos responsables antes de que continuaran con la colocación de más mensajes.

Durante la intervención, los agentes también aseguraron una mochila que contenía la lona con el narcomensaje, así como 21 envoltorios con una sustancia con características propias del cristal, con un peso aproximado de 19 gramos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, que continuará con las investigaciones para determinar su posible participación en la colocación de las demás narcomantas localizadas durante la madrugada y esclarecer los hechos.

Con esta acción, la Agencia Estatal de Investigación asestó un golpe a quienes presuntamente buscaban difundir mensajes intimidatorios entre grupos delictivos, además de asegurar droga y detener en flagrancia a los probables responsables.