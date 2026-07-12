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Desfila cabalgata Villista por calles de Chihuahua capital

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La XXXI Gran Cabalgata Villista, apoyada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, llegó a la capital de la entidad, donde más de 600 jinetes desfilaron por las principales calles del Centro Histórico hasta la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

El contingente salió hace una semana de Ciudad Juárez y continuará su trayecto por Alamillo, Satevó, El Faro, Valle de Zaragoza y Sapién, antes de concluir el 18 de julio en el Pueblo Mágico de Hidalgo del Parral.

La Cabalgata forma parte del programa por el 30 aniversario del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua y en esta edición, se prevé la participación total de 11 mil jinetes tanto locales como provenientes de Jalisco, Zacatecas, Durango, Texas y Nuevo México.

Asimismo, un contingente procedente de Durango recorrerá cerca de 300 kilómetros adicionales para incorporarse al desfile de clausura.

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En las actividades participaron la directora de Gestión Turística y coordinadora general de FITA Chihuahua, Alejandra Villalobos, en representación del secretario de Turismo; el coordinador general de la Gran Cabalgata Villista, José Miguel Salcido y el coordinador de la Vertiente Norte, Héctor Lozoya Ávila.

También asistieron los presidentes municipales de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza; de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón Aguirre; de Bachíniva, Adrián Varela Chávez; de Riva Palacio, Salvador Chacón Rivera; de Coyame del Sotol, Felipe Armando Reyes Mancha; y de Galeana, Terry Francis LeBarón.

La programación oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 se encuentra disponible en https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026

Para más información sobre este y otros eventos, se invita a consultar las redes sociales oficiales @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua.

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