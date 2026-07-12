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Llama Jáuregui a los Abogados a defender la democracia y la libertad

by EditorJRZ
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En el marco del Día del Abogado, César Jáuregui Moreno sostuvo este sábado un encuentro con abogados de la ciudad de Chihuahua, con quienes dialogó sobre la situación que vive el país, los retos que enfrenta el estado rumbo a 2027 y la importancia de la participación ciudadana para defender las instituciones democráticas.

Durante la reunión, que se desarrolló en un ambiente de amplia participación y entusiasmo, los asistentes intercambiaron opiniones sobre el momento político que atraviesa México y expresaron sus inquietudes sobre el futuro de Chihuahua.

Al dirigirse a los presentes, César Jáuregui afirmó que tuvo dos caminos frente al escenario político que se vive actualmente: quedarse en casa observando cómo se desarrollaban los acontecimientos rumbo a la elección de 2027 o salir a trabajar y dar la batalla.

“Yo decidí salir a dar la batalla. Lo que está en juego en 2027 no es únicamente un cambio de gerente en la ciudad. Lo que realmente está en juego es evitar la consolidación de un régimen autoritario que poco a poco ha venido debilitando nuestras instituciones y nuestras libertades”, expresó.

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Jáuregui hizo un repaso de diversas decisiones impulsadas por el actual gobierno federal que, dijo, representan señales preocupantes para la vida democrática del país. Entre ellas mencionó la conformación del nuevo Poder Judicial mediante una elección con baja participación ciudadana y la llegada a cargos de impartición de justicia de personas que, señaló, carecen de la experiencia necesaria para desempeñar una responsabilidad de esa naturaleza.

“Cuando las instituciones dejan de construirse sobre el mérito, la experiencia y la legalidad, y pasan a depender únicamente del poder político, todos los ciudadanos terminamos perdiendo”, sostuvo.

Finalmente, César Jáuregui agradeció la presencia y el interés de las y los abogados que participaron en el encuentro, al reconocer que la defensa del Estado de Derecho requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Al concluir la reunión, los asistentes se reunieron para tomarse una fotografía conmemorativa con motivo del Día del Abogado.

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