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Llegará CAM Móvil del JuárezBus a la estación Hiedra del BRT-1, la próxima semana

by EditorJRZ
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La Operadora de Transporte (OTV), informa que del 14 al 18 de julio el Centro de Atención Móvil (CAM Móvil) del JuárezBus se instalará en la estación Hiedra del BRT-1.

Esta ubicación tiene como objetivo acercar los servicios a las y los usuarios que habitan o transitan por la zona.

El espacio brindará servicio en un horario de 9:00 a 16:00 horas de martes a viernes, y el sábado de 8:00 a 14:00 horas, con gestiones como trámites de credencialización, emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial.

El costo por emisión y reposición será de 30 pesos, mientras que la renovación continúa gratuita.

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Además, se proporcionará orientación general sobre el sistema de transporte.

El JuárezBus invita a las y los usuarios a aprovechar el CAM Móvil para realizar sus trámites de manera rápida y sin necesidad de trasladarse a otro punto.

Para más información, enviar un mensaje por WhatsApp al 656-852-7384.

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