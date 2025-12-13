Este viernes el raquetbolista chihuahuense Diego Alberto Álvarez Ibarvo, quien representa con otros jóvenes a México en el Campeonato mundial de Raquetbol “XXXVI IRF World Junior Racquetball Championships, que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana, derrotó a Andrés Sánchez Moncayo, representante de Ecuador, en la Final de Raquetbol, categoría “singles, 10 años, blue, niños”.

El evento se realizó en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esa isla, donde llegó Diego representando a México al ser 3er Lugar Nacional en la Categoría 10 años de Raquetbol, reconocido por la Federación Mexicana de Raquetbol (FMR) durante el evento nacional realizado en el mes de julio.

Esta competencia mundial está organizada por la IRF (International Raquetball Fedetarion); GEARBOX, Federación Dominicana de Raquetball, INC; así como el Comité Olímpico Dominicano; además es reconocido por el Comité Olímpico Internacional

La Federación Mexicana de Raquetbol destacó en sus redes que espera continúen las medallas para México.