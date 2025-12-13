A fin de fortalecer la infraestructura rural y mejorar las condiciones de trabajo de los productores, el Gobierno del Estado consolidó durante 2025 la atención de obras estratégicas para elevar la productividad, mejorar la movilidad y garantizar una mayor accesibilidad en las distintas regiones agrícolas y ganaderas.

Lo anterior, a través del programa Mecanización del Campo, de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

A lo largo del año se ejecutaron cerca de 14 mil horas-máquina, destinadas al desarrollo de obras que mejoran el aprovechamiento de sus unidades de producción.

Entre las acciones más relevantes se encuentran la construcción y rehabilitación de 376 presones, así como la limpieza y mantenimiento de cauces de ríos y arroyos, infraestructura esencial para la captación de escurrimientos y el ordenamiento territorial en zonas productivas.

De forma paralela, se realizó la preparación de más de 1,000 hectáreas orientadas al establecimiento de cultivos, lo que facilita el arranque de los ciclos agrícolas y eleva la eficiencia de las labores de siembra.

Esto representa un apoyo directo para las unidades de producción que requieren trabajos de acondicionamiento especializado para mejorar su rendimiento.

Como parte del fortalecimiento a la conectividad, se rehabilitaron 7 mil 200 kilómetros de caminos de terracería, para garantizar mejores condiciones de tránsito para familias, productores, transportistas y proveedores de servicios.

Esta red de caminos rurales contribuye a reducir tiempos de traslado, facilitar la entrada y salida de insumos, mejorar la comercialización y asegurar que las comunidades permanezcan comunicadas durante todo el año.

Además, se invirtieron más de 82 millones de pesos en la adquisición de nueva maquinaria, con el objetivo de reforzar el parque de equipo disponible para la atención de solicitudes en campo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la conectividad, el desarrollo productivo y la modernización del sector.