La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) que para este fin de semana y derivado de la entrada al país del frente frío número 21, se esperan temperaturas frías en la entidad, así como heladas especialmente en la zona serrana.

El sábado 13 se prevé un ambiente de muy frío por la mañana y de templado a cálido durante el transcurso del día. El cielo será de despejado a parcialmente nublado y el viento oscilará entre los 5 y los 15 kilómetros por hora (km/h).

Habrá rachas que rebasarán los 35 km/h en regiones del norte y suroeste, como Juárez, Guadalupe, Ascensión, Guachochi y Balleza, y los 25 km/h en Bocoyna.

Las temperaturas máximas y mínimas previstas para ese día son (grados centígrados °C): Chihuahua 22/4, Juárez 23/2, Janos 23/2, Madera 19/0, Temósachic 21/-3, Cuauhtémoc 21/1, Ojinaga 25/6, Delicias 26/4, Camargo 26/5, Jiménez 26/6, Parral 23/7, Creel 18/-2; Chínipas 32/14, Guachochi, 19/-1 y El Vergel 18/-4.

El domingo 14 la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal número 21, en combinación con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y humedad del Pacífico, mantendrá condiciones similares, con la persistencia de heladas en la Sierra Tarahumara.

El viento oscilará entre los 10 y 20 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en Juárez y La Cruz, y los 45 km/h en Ascensión, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Nonoava, Saucillo, López, Coronado, Jiménez y Camargo.

Alcanzarán los 35 km/h en Ahumada, Guadalupe, Galeana, Buenaventura, Madera, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Maguarichi, Carichí, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Julimes, Delicias, Rosario, El Tule y Huejotitán.

También en San Francisco del Oro, Parral, Matamoros, Allende, San Francisco de Conchos y Ojinaga. Estas rachas podrían generar tolvaneras, especialmente en Juárez y La Cruz. No se esperan lluvias.

La CEPC recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, especialmente durante las mañanas y noches, además de proteger a niñas, niños, personas mayores y mascotas del frío extremo.

También evitar cambios bruscos de temperatura, manejar con precaución en zonas donde se presenten vientos fuertes o tolvaneras, asegurar objetos que puedan desprenderse con las rachas y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.