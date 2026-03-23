Lupita Villalobos desmiente versiones falsas sobre su matrimonio y pide frenar rumores

La influencer mexicana Lupita Villalobos salió al paso de los rumores que circulaban en redes sociales sobre una presunta infidelidad por parte de su esposo, asegurando que dicha versión es completamente falsa.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido desmintió categóricamente las acusaciones y pidió a sus seguidores detener la difusión de información errónea. “Juan no me ha sido infiel”, expresó, al tiempo que calificó como “mentiras” las versiones que se viralizaron en las últimas horas.

La polémica surgió luego de que usuarios en redes notaran la ausencia de su esposo en eventos recientes, así como la falta de su anillo de matrimonio, lo que desató especulaciones sobre una posible ruptura o engaño.

Aunque negó cualquier infidelidad, Villalobos sí reconoció que su relación atraviesa una etapa difícil. “Estamos pasando por un momento complicado, pero no tiene nada que ver con infidelidad”, aclaró, dejando ver que existe una crisis en su matrimonio.

Asimismo, la influencer pidió respeto para su pareja, quien no es una figura pública, y señaló que la exposición mediática derivada de los rumores ha generado una presión innecesaria.

El tema tomó mayor relevancia luego de que algunos creadores de contenido difundieran supuestas versiones sobre un engaño e incluso un posible divorcio, información que hasta el momento no ha sido confirmada.

Finalmente, Villalobos agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y reiteró que, pese al momento complicado, la situación está bajo control.