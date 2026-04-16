El Mundial de 2026 dejará un impacto económico moderado en América del Norte , pero con diferencias entre sus tres anfitriones: para México, el torneo sí representará un pequeño impulso en crecimiento, mientras que en Estados Unidos y Canadá el efecto será casi imperceptible.

De acuerdo con Moody’s Analytics, la Copa del Mundo aportará 0.13 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de México en 2026, una cifra superior a la de sus socios regionales.

En el mismo año, Canadá registrará un impacto de apenas 0.07 puntos y Estados Unidos de 0.05 puntos, lo que confirma una brecha en el efecto económico del evento. Moody’s ajustó su previsión para la economía mexicana de 1.4% a 1.5% en 2026, en parte por el efecto del Mundial.

Aunque el impulso luce limitado, adquiere peso en un escenario de bajo dinamismo económico. En contraste, el tamaño de las economías de Estados Unidos y Canadá diluye el impacto del torneo, incluso con una mayor cantidad de partidos en territorio estadounidense, el efecto sobre su crecimiento se mantiene marginal.

Más de dos tercios de los juegos se disputarán en ese país, pero su escala económica reduce el peso relativo del evento. México enfrenta una situación distinta, porque albergará menos partidos, su economía más pequeña y el mayor efecto indirecto del gasto turístico elevan el impacto.

El consumo de visitantes, así como el gasto interno, tendrá un efecto más visible en sectores como servicios, hospitalidad y entretenimiento, destaca Moody’s Analytics . A diferencia de ediciones pasadas, el Mundial de 2026 se apoyará en infraestructura existente.

En México, las adecuaciones en estadios se financiaron casi en su totalidad con capital privado, lo que limita la presión sobre las finanzas públicas. En Estados Unidos, los estadios de futbol americano solo requerirán ajustes menores.

El crecimiento no vendrá de grandes obras, sino del gasto en boletos, turismo y consumo asociado al evento. Bajo este esquema, el beneficio se dispersa en actividades de corto plazo y no en transformaciones estructurales.

A nivel regional, estima que el impacto agregado en América del Norte será de 0.056 puntos porcentuales del PIB, lo que confirma que, aunque relevante para sectores específicos, el Mundial no marcará un cambio profundo en la trayectoria económica de la región. En ese escenario, México destaca como el país que más aprovechará el impulso relativo del torneo.

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