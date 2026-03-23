La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido del 22 al 23 de marzo de 2026, se brindaron 53 servicios de emergencia en la ciudad, de los cuales 27 fueron atendidos por el Departamento de Bomberos y 26 por Rescate Municipal.



Dentro de los hechos más relevantes, se reportó el fallecimiento de un menor de 15 años de edad tras un accidente en cuatrimoto, ocurrido en el cruce de las calles Leonardo Bernal y Manuel N. López, en la zona del kilómetro 20. En el lugar, los cuerpos de emergencia confirmaron que el adolescente ya no contaba con signos vitales. Asimismo, una joven de 19 años resultó con lesiones que no requirieron traslado a un hospital.



En otro incidente, un hombre de 32 años perdió la vida tras un choque en motocicleta registrado en el cruce de la avenida Del Charro y Hermanos Escobar, en la colonia Omega. Al arribo de los cuerpos de auxilio, la víctima fue localizada sin signos vitales sobre la vía pública.



Por otra parte, Protección Civil destacó la alta afluencia de personas en distintos eventos realizados durante el fin de semana en la ciudad. El viernes 20 de marzo se registró una asistencia aproximada de mil 800 personas en diversos eventos como funciones de circo, convenciones y atracciones.



El sábado 21 se reportó una importante concentración de asistentes con un total estimado de 10 mil personas, destacando actividades como el Festival de Samalayuca, eventos conmemorativos por el natalicio de Benito Juárez, encuentros deportivos y actividades en lienzos charros, además de eventos masivos como el partido Bravas vs Santos.



Finalmente, el domingo 22 de marzo se alcanzó la mayor afluencia con aproximadamente 17 mil 200 personas, sobresaliendo el partido entre Bravos y Tigres con 14 mil asistentes, además de asambleas y eventos recreativos.



La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de precaución en eventos masivos y al conducir, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población.