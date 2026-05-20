Fallece Greg Hyman, creador del icónico juguete de Elmo, a los 78 años

Greg Hyman, reconocido inventor en la industria del juguete y responsable de la creación del famoso muñeco inspirado en Elmo, falleció a los 78 años el pasado 1 de mayo en Boca Ratón, Florida. La noticia fue confirmada por su compañera Deborah, aunque no se detallaron las causas de su muerte.

A lo largo de su carrera, Hyman dejó una huella importante en el desarrollo de juguetes electrónicos y parlantes. Entre sus primeros trabajos destacan el robot educativo Alphie, además de colaboraciones con marcas como Hasbro y Kenner en productos tan populares como Talking Barney y Baby All Gone. También participó en diversas líneas de Playskool, consolidándose como una figura clave para la industria durante varias décadas.

Su mayor éxito llegó en 1996 con el lanzamiento de Tickle Me Elmo, un juguete que se convirtió en un fenómeno comercial durante la temporada navideña. La figura, producida por Tyco/Fisher-Price y basada en el querido personaje de Plaza Sésamo, provocó largas filas en tiendas y marcó uno de los momentos más memorables en la cultura del entretenimiento infantil.

Además de su trabajo como diseñador, Hyman fundó el grupo Sunshine Santas, una comunidad dedicada a impulsar nuevas ideas y proyectos dentro del mercado juguetero.

Elmo, el personaje que inspiró su creación más famosa, es uno de los Muppets más reconocidos de Plaza Sésamo por su carácter alegre y su distintiva risa. Su popularidad incluso le valió su propio segmento dentro del programa, dirigido especialmente al público infantil más pequeño.

La comunidad de coleccionistas, fabricantes y amantes de los juguetes ha expresado su reconocimiento al legado de Hyman, cuyo trabajo acompañó la infancia de millones de personas en todo el mundo.