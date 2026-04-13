La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, invita a la ciudadanía a aprovechar su feria de servicios “Cerca de Ti”, este viernes 24 de abril en la Unidad Deportiva Siglo XXI, ubicada en la calle Monteblanco, en el fraccionamiento Senderos de San Isidro.

A partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, los usuarios podrán acceder a muchos beneficios, entre ellos la regularización de cuentas con descuentos que van del 20 al 90 por ciento, así como la posibilidad de establecer convenios de pago.

Durante esta jornada también se ofrecerá el trámite de alta del INSEN, además de contar con la participación de distintas dependencias del Gobierno del Estado, Registro Civil estará entregando actas de nacimiento de manera gratuita, mientras que la Fiscalía proporcionará cartas de no antecedentes penales, sumándose también cortes de cabello sin costo para los asistentes.

Luz Gómez, jefa de los Centros de Atención de la JMAS, destacó la importancia de este tipo de eventos para acercar servicios a la comunidad.

“Estaremos ofreciendo descuentos que van desde un 20 hasta un 90 por ciento en rezago, tendremos más sorpresas, Medi Chihuahua, cortes de cabello gratis, Fiscalía va a regalar constancias de antecedentes penales, Registro Civil, actas de nacimiento. Va a ser una gran fiesta, te esperamos”, expresó.

El departamento de Cultura del Agua estará presente promoviendo el uso responsable del recurso a través de actividades, juegos y pláticas dirigidas a toda la familia.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, invita a la población a acudir a esta jornada, iniciativa creada para facilitar trámites y brindar apoyo directo a las familias juarenses, para que más usuarios puedan regularizar su situación y mantener sus cuentas al corriente.