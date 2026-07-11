El Gobierno Municipal continúa fortaleciendo las condiciones que favorecen la llegada de nuevas inversiones a Juárez mediante acciones enfocadas en brindar seguridad, agilizar trámites y generar certeza para el sector productivo.

El Presidente Municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel señaló que la administración municipal mantiene una coordinación permanente para facilitar el establecimiento y desarrollo de nuevos proyectos de inversión en la ciudad.

Indicó que el Municipio trabaja para ofrecer procesos administrativos más ágiles, además de mantener servicios que permitan a las empresas desarrollar sus actividades en un entorno favorable.

El alcalde comentó que la región fronteriza conserva una dinámica económica sólida, por lo que Juárez continúa siendo un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Expresó que el Gobierno Municipal seguirá impulsando acciones que fortalezcan la competitividad de la ciudad y contribuyan a la generación de empleo.

Ortiz Orpinel reiteró que la administración municipal continuará promoviendo un entorno de confianza que favorezca el crecimiento económico y el desarrollo de nuevas oportunidades para las familias juarenses.