La regidora por Movimiento Ciudadano, Gloria Mirazo, señaló que la apreciación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno a reducir el número de regidores y diputados es inexacta, ya que debiera de centrarse en otras áreas, donde también pueden llevarse a cabo ajustes para conseguir ahorros y ejercer la austeridad.

Mirazo de la Rosa indicó que la medida de recortes, que pretenden aplicarse a través de la reforma electoral, esta incompleta, ya que puede haber una serie de ajustes para que se toquen otras áreas que ejercen recursos de manera discresional y en muchos de las ocasiones de manera opaca.

Señaló también que sería ideal que se revisaran los gastos de los gobernadores de todos los estados de la República, así como los de funcionarios del orden federal, estatal y municipal, que en muchas de las ocasiones también son escandalosos y nadie dice absolutamente nada.

“Tal parece ser que la presidenta opto por una salida fácil y con la bandera de la austeridad pretende llevar a cabo recortes que seguramente serán insuficientes, y deja completamente sin observar otras áreas que generan mucho más gasto y el grado de opacidad con que se manejan dichos recursos es escandaloso”, concluyó Mirazo.