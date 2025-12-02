Inicio » Marco Bonilla impulsa acuerdos estratégicos de cooperación binacional durante su gira en Washington DC
Marco Bonilla impulsa acuerdos estratégicos de cooperación binacional durante su gira en Washington DC

Washington,DC., a 1 de diciembre de 2025.- Como parte de su agenda de trabajo en la capital estadounidense, el alcalde Marco Bonilla sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, institución responsable de dirigir la política exterior del Gobierno Federal de los Estados Unidos. El objetivo fue avanzar en acuerdos que impulsen el desarrollo de Chihuahua, en diversos sectores, reafirmando la importancia de mantener una relación sólida con nuestro principal socio comercial.

En reunión con Ricardo Pita, asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, destacó la importancia de fortalecer mecanismos de cooperación en materia de seguridad, “platicamos con él todos los acuerdos que tenemos de hermanamiento con Nueva York, Colorado, Aurora con El Paso y Albuquerque y quedamos en mantener el dialogo para seguir fortaleciendo este tipo intercambio de experiencias”, puntualizó Bonilla Mendoza.

Por su parte, Pita fue enfático en la importancia de la relación con México y en especial con Chihuahua, tanto por temas de seguridad como de intercambio comercial, puntualizó la necesidad de tener interlocutores desde lo local; por lo que insistió con el Alcalde en tener un canal de comunicación abierta y directa entre ellos, lo que sin duda significa que el departamento de estado cuenta ya con un aliado en el alcalde capitalino.

De igual manera Bonilla Mendoza sostuvo una reunión con The Heritage Foundation, donde se alcanzaron acuerdos para fortalecer los mecanismos democráticos en Chihuahua Capital, así como nuevas rutas de colaboración en materia de procuración de justicia y seguridad.

Posteriormente se reunió con personal del International Republican Institute (IRI) donde se trataron asuntos relacionados a posibles colaboraciones en programas que buscan promover acciones como combate a la delincuencia, así como desarrollo de programas que impulsen la democracia; también se tocó la posibilidad de generar convenios de colaboración para estadías académicas con diversas organizaciones en Washington DC para jóvenes estudiantes de la ciudad de Chihuahua.

Cabe mencionar que la agenda de trabajo continuará mañana con diversas reuniones, entre las que destacan una con el Embajador Esteban Moctezuma y su participación en Georgetown University, donde fue invitado al panel “Defendiendo la democracia en México: alcaldes de oposición”.

