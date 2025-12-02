Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un conductor de un auto que se dio a la fuga luego de percatarse del hecho, el cual se registró a un costado de la Pula de la Chaveña.

El hecho se registró sobre la calle Insurgentes casi esquina con la calle Miguel Ahumada, de la citada colonia y hasta donde arribaron paramédicos para confirmar el deceso del masculino.

Testigos señalaron que se trata de un vendedor de flores de papel, las cuales el mismo elaboraba y luego las vendía en el sector.

Sobre el conductor responsables, se dijo que este se dio a la fuga al percatarse de lo que había hecho y solo se dijo que se trató de una camioneta en color azul.

Al lugar arribaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas, para resguardar la zona mientras otros elementos realizaban un rastreo en el sector en busca del responsable, sin que hasta el momento se reportara alguna detención.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima y solo se comentó que se trata de un hombre de alrededor de los 60 años.