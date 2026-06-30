“Con un gran cinismo actúa y declara la gobernadora Maru Campos, y acusa a la dirigencia de morena, a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Ariadna Montiel, de que supuestamente se dedica a vender terrenos en la Sierra de Chihuahua y cuando revisamos las declaraciones y la actividad empresarial de la gobernadora, la que ha declarado ella en sus declaraciones 2024-2025, pues advertimos que es ella la que se dedica al ramo inmobiliario”, declaró, Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado.

El líder morenista abundó en que Campos Galván posee el 98 por ciento de las acciones de una empresa inmobiliaria; “Ahora entendemos por qué no hay gobierno en el estado de Chihuahua. La gobernadora se dedica a hacer negocios, a vender inmuebles. Con una mano acusa falsamente y con la otra se dedica a la venta de inmuebles”.

Cuauhtémoc Estrada cuestionó que aparte de sus vacaciones, el otro tiempo que le resta a la gobernadora lo dedica a hacer negocios y a ser empresaria; “¿Cuándo le va a dedicar el tiempo que Chihuahua necesita para cubrir las necesidades de esta sociedad y de este estado trabajador? Simplemente nunca.”

El legislador morenistas sentencio que Maru Campos actúa con un cinismo, ya que toda esta información emana de las propias declaraciones patrimoniales que ha hecho la gobernadora.

“Así las cosas en el estado de Chihuahua y en el desgobierno de Maru Campos”, finalizó Cuauhtémoc Estrada.