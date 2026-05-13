Delicias, Chihuahua.– El Instituto Tecnológico de Delicias y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua formalizaron la firma de un Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica, con el objetivo de fortalecer la formación académica, el desarrollo tecnológico y la vinculación institucional en beneficio de estudiantes, docentes y la comunidad educativa.

Este convenio permitirá beneficiar de manera directa a más de 500 estudiantes mediante programas de formación académica, movilidad, educación dual, servicio social, residencias profesionales y proyectos de innovación tecnológica.

La firma de este acuerdo representa un paso importante para consolidar estrategias de colaboración que permitan desarrollar talento humano altamente capacitado, fomentar la innovación y generar mayores oportunidades de crecimiento profesional para las y los estudiantes de ambas instituciones.

Durante el acto protocolario participaron la directora del Instituto Tecnológico de Delicias, Lilian Karina Santiesteban Torres; el director general estatal del CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores; así como autoridades académicas y de vinculación de ambas instituciones.

“La firma de este convenio fortalece el compromiso que tenemos con la educación, la innovación y el desarrollo regional. La colaboración entre instituciones educativas permite ampliar oportunidades para nuestras y nuestros estudiantes, impulsando proyectos académicos y tecnológicos que contribuyan a la transformación de nuestro entorno y al fortalecimiento del sector productivo”, expresó Lilian Karina Santiesteban Torres, directora del Instituto Tecnológico de Delicias.

Por su parte, Omar Bazán Flores, director general estatal de CONALEP Chihuahua, destacó que “este acuerdo representa una alianza estratégica para seguir construyendo una educación más vinculada con las necesidades actuales de la sociedad y del sector productivo. A través de esta colaboración, se abrirán nuevas oportunidades de formación, capacitación e innovación para las y los jóvenes chihuahuenses”.

Entre las principales acciones contempladas en este convenio se encuentran el desarrollo de proyectos académicos, científicos y tecnológicos; programas de movilidad estudiantil y docente; residencias profesionales y servicio social; organización de cursos, talleres y conferencias; así como el impulso de modelos de educación dual y proyectos de investigación e innovación.

Con este esfuerzo conjunto, ambas instituciones refrendan su compromiso con la excelencia educativa, la formación integral de las juventudes y el impulso al desarrollo regional mediante la colaboración interinstitucional.