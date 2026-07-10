El Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, Dr. Omar Bazán Flores, reafirmó el compromiso de la institución con la formación integral y la certificación de estudiantes, docentes y personal administrativo, mediante estrategias que fortalecen sus competencias y los preparan para responder a las exigencias de un entorno laboral cada vez más dinámico y competitivo.

El Dr. Omar Bazán Flores destacó que la educación tecnológica debe evolucionar al ritmo de la transformación digital, por lo que CONALEP Chihuahua impulsa programas de certificación nacionales e internacionales que brindan a su comunidad herramientas de alto valor para su desarrollo académico y profesional.

Entre las certificaciones que se promueven se encuentran aquellas relacionadas con habilidades digitales, Inteligencia Artificial, SolidWorks, Microsoft y otras tecnologías de vanguardia, permitiendo que las y los participantes desarrollen conocimientos especializados y acreditaciones con reconocimiento en el ámbito educativo y productivo.

“Nuestro compromiso es formar jóvenes y profesionales con las competencias que demanda el presente y el futuro. Las certificaciones fortalecen el aprendizaje, incrementan la empleabilidad y posicionan a nuestros estudiantes y docentes con mayores oportunidades de crecimiento”, expresó el Director General.

Asimismo, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para consolidar una cultura de innovación, actualización tecnológica y mejora continua, en la que la capacitación constante representa un eje fundamental para elevar la calidad educativa en todos los planteles del estado.

Con estas iniciativas, CONALEP Chihuahua reafirma su liderazgo como una institución comprometida con la excelencia académica, la innovación educativa y la formación de talento altamente competitivo, contribuyendo al desarrollo económico y social de Chihuahua mediante la preparación de capital humano con estándares nacionales e internacionales.

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