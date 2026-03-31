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Se anticipa la llegada de más de 180 mil asistentes al Viacrucis del Centro Histórico de Puebla

by EdiciónJuárez
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Las autoridades municipales y eclesiásticas de Puebla prevén una asistencia superior a las 180 mil personas durante el tradicional Viacrucis del Viernes Santo, uno de los eventos religiosos más representativos de la ciudad. Para garantizar la seguridad y el orden durante la jornada, se anunció un operativo especial que incluirá cierres viales, vigilancia permanente y apoyo a los visitantes en los puntos de mayor afluencia.

De acuerdo con el ayuntamiento, se implementarán dispositivos de protección civil, servicios médicos y acompañamiento policial en las principales calles del Centro Histórico. La Arquidiócesis de Puebla subrayó que se busca preservar el carácter espiritual de la procesión, que cada año convoca a fieles locales y visitantes.

Este 2026, siete imágenes consideradas de gran devoción en la tradición católica poblana formarán parte del recorrido: el Señor de las Maravillas, la Virgen de los Dolores, Jesús Nazareno, la Virgen de la Soledad, el Señor de las Tres Caídas, Jesús de la Divina Misericordia y el Niño Doctor de los Enfermos, procedente del Santuario de Tepeaca.

La procesión incluirá nuevamente la llamada “Calle del Silencio”, un tramo destinado a que los asistentes vivan el momento sin la presencia de ruidos fuertes ni distracciones. “La Calle del Silencio permitirá vivir la procesión sin exposición a ruidos intensos”, explicó el presbítero Sergio Valdivia Bermúdez, representante de la Arquidiócesis.

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El Viacrucis del Centro Histórico se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más concurridas en Puebla, donde miles de personas acompañan el recorrido que recuerda los pasajes de la Pasión de Cristo.

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