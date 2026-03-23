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Avión militar se estrella en Colombia con 125 pasajeros, confirman al menos un fallecido

by EdiciónJuárez
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Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló este lunes 23 de marzo en el sur de Colombia, dejando un saldo preliminar de víctimas y decenas de heridos, en un accidente que mantiene en alerta a las autoridades.

La aeronave, un Hércules C-130, transportaba a 125 personas en su mayoría militares y se accidentó poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, una zona selvática cercana a la frontera con Perú.

De acuerdo con reportes oficiales, el siniestro ocurrió a pocos kilómetros de la pista de despegue, donde el avión perdió altitud y se precipitó a tierra, provocando un incendio tras el impacto.

Las cifras sobre víctimas aún son variables; sin embargo, autoridades han confirmado al menos varios fallecidos y decenas de heridos, mientras continúan las labores de rescate en la zona. Algunos informes indican que más de 70 personas lograron sobrevivir, muchas de ellas con lesiones.

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Equipos de emergencia, fuerzas militares y voluntarios se movilizaron de inmediato para atender la tragedia, en una región de difícil acceso donde solo es posible llegar por vía aérea o fluvial, lo que complica las labores de rescate.

El ministro de Defensa de Colombia señaló que aún no se han determinado las causas del accidente, por lo que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Este accidente se suma a otros incidentes aéreos registrados recientemente en el país, lo que ha generado preocupación sobre las condiciones operativas de las aeronaves militares.

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