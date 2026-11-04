Ante el incremento de los precios de la vivienda y las condiciones salariales que enfrentan miles de trabajadores de la construcción, la diputada federal Paloma Domínguez Ugarte, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que busca atender ambas problemáticas mediante reformas a las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal del Trabajo.

La propuesta parte de una realidad: mientras adquirir una vivienda resulta cada vez más complicado para muchas familias, quienes participan directamente en su construcción no necesariamente reciben mejores ingresos por su trabajo.

Para atender esta situación, la legisladora propone crear un Programa Nacional de Capacitación y Profesionalización de las Personas Trabajadoras de la Construcción, mediante el cual puedan desarrollar nuevas habilidades, obtener certificaciones y mejorar sus oportunidades laborales.

Como parte de este esfuerzo, se plantea otorgar beneficios fiscales a las empresas constructoras que incrementen los salarios de sus trabajadores y participen en el programa de capacitación. Estos incentivos permitirían reducir hasta en un 25 por ciento determinadas cargas fiscales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La iniciativa también aborda el encarecimiento de las viviendas, particularmente en las grandes ciudades, donde el aumento de los precios ha dificultado que numerosas familias puedan comprar una casa sin comprometer una parte considerable de sus ingresos.

En este sentido, propone establecer un impuesto adicional y progresivo sobre las ganancias obtenidas por la venta de viviendas cuando estas superen en más de un 15 por ciento su valor de adquisición actualizado, con el propósito de desalentar incrementos excesivos y prácticas que encarezcan el mercado inmobiliario.

De esta manera, la propuesta busca impulsar un sector de la construcción más competitivo, en el que el crecimiento económico también se refleje en mejores condiciones para sus trabajadores y en mayores oportunidades de acceso a la vivienda.

Con esta iniciativa, Paloma Domínguez plantea atender dos necesidades fundamentales para las familias mexicanas: contar con empleos mejor remunerados y tener posibilidades reales de adquirir una vivienda, promoviendo un desarrollo económico que beneficie tanto a quienes construyen como a quienes buscan formar un patrimonio.