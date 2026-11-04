El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la ciudad de Chihuahua, a quienes presentó los avances en materia de seguridad y los resultados de las estrategias implementadas por la Policía del Estado para reducir la incidencia delictiva y proteger a la ciudadanía.

Durante el encuentro, se destacó que, de enero de 2021 a octubre de 2026, el delito de homicidio doloso registró una disminución del 46% en la entidad, como parte de las acciones operativas y de coordinación en materia de seguridad.

Asimismo, se entabló un diálogo sobre las medidas que se llevan a cabo para fortalecer la protección de comercios y empresas, desde un enfoque preventivo, además de los mecanismos de atención ante posibles delitos cibernéticos que pueden afectar al sector productivo.

Por su parte, Leopoldo Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que existe interés del sector empresarial en que Chihuahua continúe avanzando en materia de seguridad, incluso durante el último año de la actual administración.

“Nosotros como chihuahuenses queremos que el Estado siga mejorando en materia de seguridad. Aunque tengamos el último año de gobierno, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que sigamos mejorando”, expresó.

La reunión permitió fortalecer el diálogo entre las autoridades estatales y el sector empresarial, así como mantener la coordinación en favor de la seguridad, la prevención del delito y la protección de las actividades económicas en Chihuahua.