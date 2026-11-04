Ciudad Juárez, Chihuahua.–Con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial para las familias juarenses, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, impulsa la rehabilitación de las calles Rancho Los Horcones y Rancho San Valentín, ubicadas en el sector de Pradera Dorada, obras que beneficiarán a más de 32 mil habitantes de distintas colonias.

La legisladora destacó que contar con calles en buenas condiciones es una necesidad para Ciudad Juárez, pues diariamente miles de familias utilizan estas vialidades para trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares.

“Los juarenses merecen calles dignas y seguras. No se trata solamente de mejorar el pavimento, sino de facilitar la vida diaria de las familias, reducir las dificultades al transitar y contar con vialidades que estén a la altura de las necesidades de nuestra ciudad”, expresó Xóchitl Contreras.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de la carpeta asfáltica, fresado, riego de liga, renivelación de pozos de visita y cajas de válvulas, además de pintura en guarniciones y líneas divisorias.

En la calle Rancho Los Horcones, las labores comprenderán el tramo entre Rancho Agua Caliente y Rancho Las Varas, con una superficie de 6 mil 792 metros cuadrados. Mientras que en Rancho San Valentín se intervendrá el tramo entre Ejército Nacional y Rancho Agua Caliente, con una superficie de 3 mil 369 metros cuadrados.

Estas obras que beneficiarán a los habitantes de las colonias como Las Acequias, Jardines Residencial, Creta Residencial, Bosques del Sol, Rincón del Valle, Partido Iglesias, Bosques del Valle, Bosques de San José, Del Márquez y Paseo del Sol.

“Seguiremos impulsando acciones que se traduzcan en beneficios reales para nuestra gente. Ciudad Juárez necesita infraestructura de calidad y obras que atiendan las necesidades de sus habitantes; nuestro compromiso es seguir trabajando para que las familias tengan mejores condiciones en sus colonias”, señaló la diputada.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará promoviendo proyectos y gestiones que contribuyan al desarrollo de Ciudad Juárez y permitan mejorar la calidad de vida de las familias.