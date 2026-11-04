Cuadrillas del departamento de Agua Potable de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) repararon una fuga de gran magnitud que se presentó la tarde del martes en el fraccionamiento Pradera de los Oasis, la cual afectó el suministro de agua potable para gran parte de sus habitantes.

Luego de 11 horas de trabajo, durante la madrugada de este miércoles concluyeron las labores de reparación en una tubería de 12 pulgadas en la red general, ubicada en el cruce de avenida Roma y Oasis de Arizona.

Para solucionar la fuga, fue necesario instalar un tramo de tubería de 1.6 metros, así como coples universales, lo que permitió reparar la línea y restablecer su funcionamiento.

Durante esta mañana, personal del organismo continuó con los trabajos en la zona, utilizando maquinaria y camiones de volteo para retirar el material, realizar labores de limpieza y rellenar el área intervenida.

Posteriormente, el departamento de Bacheo iniciará los trabajos para reponer el pavimento y dejar en buenas condiciones el área donde se realizó la reparación.

Con estas acciones, la JMAS mantiene su compromiso de atender los reportes de la ciudadanía y trabajar las 24 horas del día para solucionar los problemas que se presenten en la red de agua potable en el menor tiempo posible.