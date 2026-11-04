Como parte de las acciones permanentes para fortalecer las condiciones de seguridad al interior de los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó este miércoles 4 de noviembre una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal No. 1, ubicado en Aquiles Serdán.

El operativo se desarrolló en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y contó con la presencia de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Dentro de las movilizaciones, fueron inspeccionadas 619 Personas Privadas de la Libertad (PPL) y 158 estancias, correspondientes a los módulos 6 y 8, el área de Ingresos y el Centro de Observación, Ubicación y Tratamiento (COUyT).

Como resultado de estas acciones, se aseguraron seis objetos prohibidos: cinco puntas hechizas y una bocina hechiza. Además, se retiraron artículos no permitidos, como imágenes y juegos de mesa elaborados de manera hechiza, así como prendas de vestir.

La SSPE, liderada por el secretario Luis Aguirre, refrenda su compromiso para garantizar las condiciones de orden y gobernabilidad del sistema penitenciario de Chihuahua.