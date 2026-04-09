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Round contra el viento: casi los manda a la lona

by Eduardo Huízar
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Trabajadores de una empresa de publicidad enfrentaron complicaciones para retirar una lona publicitaria dañada por los fuertes vientos en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Meneses Hoyo.

@juareznoticias.com

Round contra el viento: casi los manda a la lona

♬ DANGER – DJ VALENTE

El anuncio, de grandes dimensiones, se había roto tras las ráfagas registradas en días pasados, por lo que fue necesario desmontarlo para evitar riesgos a conductores y peatones que circulan por la zona.

Sin embargo, mientras realizaban las labores, nuevamente se presentaron fuertes vientos que dificultaron el trabajo de los empleados, quienes batallaron para controlar la lona y desprenderla de la estructura.

Durante la maniobra, el material golpeó cables de electricidad y de otros servicios instalados en el lugar, lo que generó momentos de tensión entre los trabajadores ante el posible riesgo de un incidente.

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Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, el anuncio fue retirado en su totalidad, eliminando el peligro que representaba para quienes transitan por ese sector.

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