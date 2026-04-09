Trabajadores de una empresa de publicidad enfrentaron complicaciones para retirar una lona publicitaria dañada por los fuertes vientos en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Meneses Hoyo.

@juareznoticias.com Round contra el viento: casi los manda a la lona ♬ DANGER – DJ VALENTE

El anuncio, de grandes dimensiones, se había roto tras las ráfagas registradas en días pasados, por lo que fue necesario desmontarlo para evitar riesgos a conductores y peatones que circulan por la zona.

Sin embargo, mientras realizaban las labores, nuevamente se presentaron fuertes vientos que dificultaron el trabajo de los empleados, quienes batallaron para controlar la lona y desprenderla de la estructura.

Durante la maniobra, el material golpeó cables de electricidad y de otros servicios instalados en el lugar, lo que generó momentos de tensión entre los trabajadores ante el posible riesgo de un incidente.

Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, el anuncio fue retirado en su totalidad, eliminando el peligro que representaba para quienes transitan por ese sector.