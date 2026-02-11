Al menos diez personas murieron este martes 10 de febrero cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis personas abatidas fueron localizadas en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Una persona murió cuando era transportada a un hospital.

La Real Policía Montada de Canadá de Tumbler Ridge emitió una alerta sobre un tiroteo activo a las 13:20 horas.

Autoridades declararon que el incidente involucró a un “tirador activo en la escuela secundaria Tumbler Ridge” en la provincia de Columbia Británica y que “un individuo que se cree que sería el atacante también fue encontrado muerto por lo que parece ser una herida autoinflingida”.

