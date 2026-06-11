Ciudad Juárez se prepara para vivir la pasión del Mundial de Futbol 2026 con la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos, donde miles de aficionados podrán reunirse para seguir los encuentros más importantes del torneo.

@juareznoticias.com Pantallas gigantes, futbol y ambiente familiar en el Estadio 8 de Diciembre ♬ sonido original – juareznoticias

Autoridades municipales confirmaron que las transmisiones se realizarán en dos sedes principales: la Plaza de la Mexicanidad, mejor conocida como La X, y el Estadio 8 de Diciembre, ubicado en el suroriente de la ciudad.

El proyecto forma parte de una estrategia para acercar la fiesta mundialista a la población fronteriza, ofreciendo acceso gratuito a los partidos en espacios de convivencia familiar.

De acuerdo con la información difundida, en ambos lugares se instalarán pantallas gigantes de aproximadamente 40 metros cuadrados, donde se transmitirán cerca de 50 encuentros del torneo, incluyendo los partidos de la Selección Mexicana y las etapas finales de la competencia.

Además de las transmisiones deportivas, se contempla la realización de actividades complementarias como presentaciones musicales, exhibiciones de boxeo, funciones de lucha libre y otras dinámicas recreativas para los asistentes.

La iniciativa busca convertir a Ciudad Juárez en uno de los puntos de encuentro más importantes del norte del país durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio ha generado expectativa entre los aficionados al futbol, particularmente entre los habitantes del suroriente de la ciudad, quienes tendrán como punto de reunión el Estadio 8 de Diciembre para disfrutar de los partidos en un ambiente comunitario.

Se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer detalles sobre horarios, operativos de seguridad, capacidad de los espacios y logística para los asistentes.