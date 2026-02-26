miércoles, febrero 25, 2026
Motiva Facultad de Ingeniería a estudiantes a convertirse en líderes con propósito

Con el objetivo de proporcionar a los jóvenes habilidades y herramientas para triunfar en la vida, la Facultad de Ingeniería organizó la charla “Líderes con propósito” dirigida a estudiantes de distintos semestres.

La conferencia fue impartida por Emanuel Aragón Gutiérrez, egresado de esta misma unidad académica y colaborador de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua.

El ponente recomendó a los jóvenes enfocarse en sus metas haciéndose las preguntas: ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a conseguir? Pero, sobre todo, ¿por qué lo voy a realizar?, lo cual les ayudará a cumplir más rápido sus objetivos en la vida.

También habló de la importancia de implementar virtudes a través de buenos hábitos, los cuales se adquieren mediante la repetición, la persistencia y vencer la naturaleza humana que muchas veces nos lleva al desánimo y la procrastinación.

Finalmente, invitó a todos los presentes a convertirse en líderes con propósito, respetando en todo momento la dignidad humana, toda vez que, en los tiempos actuales, marcados por una sociedad en decadencia, retos y desafíos en todos los ámbitos, la comunidad necesita de hombres y mujeres comprometidos con su entorno.

