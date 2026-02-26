miércoles, febrero 25, 2026
Buscan Pérez Cuéllar y alcaldesa de NCG trabajar en conjunto para beneficio de la región

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió esta tarde en su despacho, la visita de cortesía por parte de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Edith Escárcega Escotrías.

“Además de la buena relación de amistad desde hace ya muchos años, el motivo específico de esta visita es para trabajar de manera coordinada ambos municipios para el beneficio de la región”, indicó.

Dijo que el edil juarense se mostró en la mejor disposición para seguir trabajando en conjunto y apoyar en medida de lo posible al municipio que ella encabeza, el cual es visitado con regularidad por los habitantes de esta frontera.

Esta ciudad y Nuevo Casas Grandes son dos municipios hermanos, aunado a ello, ambos venimos de la misma bandera y siempre nos hemos ayudado, por lo que agradezco al alcalde todas sus atenciones en beneficio de la comunidad, indicó.

