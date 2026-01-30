Diputada de Movimiento Ciudadano pierde un ojo tras ataque armado en Culiacán

La diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, integrante de Movimiento Ciudadano, perdió un ojo como consecuencia del ataque armado sufrido la tarde del miércoles en la ciudad de Culiacán, confirmó el coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez.

La agresión ocurrió cuando Montoya viajaba en una camioneta junto al también diputado Sergio Torres Félix, tras salir del Congreso del Estado. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon contra el vehículo mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo.

Como resultado del ataque, ambos resultaron heridos, al igual que otras dos personas que los acompañaban. Elizabeth Montoya fue trasladada a un hospital donde fue intervenida quirúrgicamente; sin embargo, perdió un ojo a causa de las lesiones y presenta lesiones cerebrales que requieren cuidados especializados.

En el caso del diputado Sergio Torres Félix, autoridades médicas señalaron que su estado de salud es grave pero estable, por lo que permanece bajo observación.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano condenó los hechos y expresó su solidaridad con los legisladores y sus familias, además de exigir a las autoridades una investigación a fondo para dar con los responsables.

Autoridades estatales y federales informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque armado ocurrido en la capital sinaloense.

Con información de EL IMPARCIAL