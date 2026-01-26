—Loera no pierde oportunidad, ni con la ciudad congelada

—Pérez Cuéllar parece que trae pila interna

—El nombre de “Thor” se vería fregón en boleta electoral

El frío llegó a la frontera y se pintado de blanco, este domingo cayó la esperada nevada y los juarenses salieron a tomarse selfie como si la nieve fuera milagro.

Pero mientras los chamacos hacían monos de nieve y las escuelas colgaban anuncios de suspensión de clases y de nos vamos a “clases virtuales”, la grilla traía su propio ritmo, aunque, eso sí, los actores políticos con las narices rojas de frío y la lengua aún más filosa de lo normal.

De entrada, la nevada fue la reina del fin de semana, no hubo calles vacías, los monumentos congelados y, claro, cierres por pavimento hecho pista de hielo. Que si el túnel de la 16 de Septiembre, que si los puentes de la Sanders y de las Sandías… hasta la estatua de Pancho Villa parecía estar echando vaho por la boca.

Mientras tanto, Protección Civil nomás no se daba abasto con tanto aviso de precaución y las autoridades de educación anunciaba suspensión de clases como si fuera puente, pero de verdad. Eso sí, ni el frío ni la nieve detuvieron la pasarela política, si hay algo que aguanta más que el termómetro bajo cero, es el ansia de figurar.

***********

Y el que no canceló eventos por el frío fue Juan Carlos Loera, quien no pierde oportunidad ni con la ciudad congelada. Él junto con el diputado Óscar Avitia se dieron a la tarea de promover el libro del mismísimo Andrés Manuel López Obrador, titulado “Grandeza”, para que no se le olvide al respetable pueblo que la 4T también se lee, no sólo se grita en las plazas.

El evento fue casi tan concurrido como las filas en las tiendas para comprar sal para las banquetas, y ahí estuvieron todos los fieles del movimiento, reafirmando convicciones y, de paso, sacándose la clásica foto con la portada del libro. “Inspirador”, dijeron unos; “pues ni modo de decir que no”, murmuraron otros debajo de la bufanda.

Pero Loera no se quedó nomás en las letras. Se reunió con un nutrido grupo de empresarios de chihuahuitas tierras y de juaritos, que entre tembleques y cafés calientes, escucharon los “compromisos” de la cuatroté y los avances legislativos.

Mineros, constructores, banqueros y hasta comerciantes de menudo, todos con cara de “a ver si es cierto que nos toca tantito”, mientras el senador hablaba de incentivos, seguridad y medio ambiente.

El diálogo, dicen, fue bidireccional, Loera prometía y los empresarios aconsejaban, pero nadie dijo si de verdad salieron convencidos o sólo iban por el chocolate caliente.

Por cierto, durante la reunión en Juárez se dejó ver la ex síndica Esther Mejía, quien en su momento se mostró inconforme con Morena tras negarle la candidatura a la presidencia municipal. Sin embargo, parece que ya dejó atrás ese episodio y ahora busca regresar para respaldar a Loera en su próxima aventura electoral.

***********

Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar parece que trae pila interna, porque a la par del frío, anduvo en modo “yo no me detengo ni, aunque caiga nieve en el municipio”.

El presidente municipal se dejó ver en cuanto evento pudo, desde reuniones partidistas, pasando por foros y hasta en la Escuela Municipalista de Morena, celebrada allá en el sur del país, codeándose con liderazgos nacionales y recogiendo “herramientas para seguir transformando Juárez”.

Intensidad y presencia, aunque algunos maloras aseguran que tanta exposición sólo sirve para que no lo olviden a la hora del recuento electoral. Y, bueno, en esta ciudad, la memoria es más corta que la nieve que cayó ayer.

***********

En otro frente, funcionarios estatales y activistas, liderados por el pastor Poncho Murguía y el padre Chava Magallanes, se sentaron a planear el rescate del tejido social con el proyecto “Juárez Protege”.

Que si la prevención, que si los valores, que si los entornos seguros… lo de siempre, pero con más frío en el cuerpo y, ojalá, más calor en la voluntad.

Carlos Ortiz, representante de la gober en Juárez dio su venia, prestó las instalaciones y, por supuesto, se llevaron su reconocimiento público. El mensaje fue claro: sin prevención, no hay futuro, aunque de momento lo que urge es un buen calefactor.

**********

Mientras todos se peleaban el reflector, el empresario canacintro Jesús Manuel Salayandia Lara hizo historia al cambiar legalmente su nombre a “Thor Salayandía Lara”. Sí, así nomás, con todo y martillo.

El asunto no es menor, después de años de ser conocido como Thor, el líder empresarial decidió que ya era hora de serlo en el papel. El proceso judicial le costó testigos, papeles y paciencia, pero al final un juez dijo “va, eres Thor”.

Lo interesante es imaginar el nombre en una boleta electoral: ¿se animará a lanzarse a un cargo? ¿Votará Juárez por un “Thor” para la alcaldía? Porque, siendo sinceros, si de superhéroes hablamos, a Juárez le urge uno, aunque sea de camiseta y no de capa.