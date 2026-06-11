–En breve Cruz le deja la silla Héctor Ortiz, pero no las decisiones

–Hoy abre la cantina más grande de juaritos

El exfiscal de Chihuahua mandó la Jáuregui señal a todos sus fans y seguidores para dejarles claro que sigue firme en su aspiración por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital.

Lo hizo porque, después del golpe que significó el caso del “CIA Gate”, muchos dentro del PAN ya lo daban por acabado y más de uno quiso sacarlo de la jugada para empujar a otras figuras azules con la misma intención de esa candidatura.

Vale recordar que este desafortunado caso de la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico en la sierra del estado de Chihuahua desencadenó una fuerte crisis para el gobierno marucampista que terminó con la salida de César Jáuregui de la Fiscalía.

Así que a través de un video que apareció ayer en redes sociales Jáuregui recordó a propios y extraños que sigue vivo políticamente y que, pese a los tropiezos, no tiene intención de abandonar la carrera por la Presidencia Municipal de Chihuahua.

El mensaje lleva como destino para todo aquellos que dentro del PAN ya empezaban a repartir candidaturas como si el exfiscal estuviera fuera de circulación. Por el otro, para la militancia azul que sigue viéndolo como uno de los perfiles más competitivos rumbo al 2027.

Por eso llamó la atención la frase central de su mensaje: “Seguiré trabajando por Chihuahua capital”. Traducida al lenguaje político, significa algo muy sencillo: aquí sigo y no me he bajado.

El exfiscal también dejó entrever cuál será su estrategia. Hablar con todos. Buscar a la militancia. Acercarse incluso a quienes no están convencidos. En otras palabras, comenzar desde ahora la construcción de una candidatura que todavía no existe oficialmente, pero que en breve podría convertirse en realidad. Al tiempo.

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Y el que anda más alborotado que nunca es el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien ayer de plano anunció que el próximo 17 de junio dejará la presidencia municipal para meterse de lleno en su proyecto rumbo a la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

Pérez Cuéllar ya tenía más de tres años metido de lleno en esa aspiración, pero ahora sí, sin rodeos, andará al mil por ciento en esa carrera desbocada.

La novedad no es que quiera ser gobernador. Eso lo sabe hasta el último empleado del Municipio. La verdadera noticia es que ahora sí dejará la oficina para dedicarse tiempo completo a la carrera que viene corriendo prácticamente desde que ganó la reelección.

En su lugar quedará Héctor Ortiz Orpinel, actual secretario del Ayuntamiento y uno de los hombres de mayor confianza del alcalde. Es decir, Cruz se va, pero deja el timón en manos de alguien de su círculo más cercano.

La jugada también confirma que Morena adelantó los tiempos. Aunque faltan meses para que arranque formalmente el proceso electoral, los aspirantes ya están en plena operación.

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A partir de esta tarde, juaritos tendrá oficialmente la cantina más grande de toda la frontera. Se trata de la Feria Canaco en donde, sin falta, habrá cerveza y bebidas espirituosas hasta para aventar pa’ arriba.

La tradicional Feria cada año reúne comercio, música, juegos mecánicos, antojitos, espectáculos y, por supuesto, mucho mucho alcohol como para que más de uno termine viendo doble la monumental X o triple si le combinan otra cosita.

Por eso no es casualidad que los polis de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya tengan listo un operativo especial que arrancará prácticamente al mismo tiempo que se destapen las primeras chelas.

Serán 200 elementos vigilando el perímetro, los estacionamientos, los accesos y los pasillos de la feria. Porque la experiencia demuestra que donde hay miles de personas divirtiéndose, también aparecen los amantes de lo ajeno, los rijosos de ocasión y los que salgan pasaditos de copas con la intención de conducir.

Cuentan que el despliegue incluirá patrullas, cuatrimotos, vehículos todo terreno, cámaras de videovigilancia, centros de mando móviles y hasta el agrupamiento K9.

Así que durante las próximas dos semanas la Plaza de la Mexicanidad se convertirá en el centro de reunión de medianoche. Y el que alista la caja registradora es el presidente de Canaco, Iván Pérez Cuéllar, quien ya se lame los bigotes por las entradas.