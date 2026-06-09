— Carlos Ortíz se sube al ring con Cruz Pérez Cuéllar

— El transporte de personal sigue siendo una bomba

Lo de Coahuila no fue una derrota para Morena. Fue una madriza, por no decir más feo. Un increíble 16-0 sin anestesia, sin matices y sin pretextos creíbles de los morenos para justificar la derrota, ¡ah! porque son malos perdedores.

Mientras el oficialismo de la 4T se acostumbra a vender cada elección como una epopeya del pueblo bueno y sabio, en Coahuila se topó con pared: la raza lagunera le dijo “no” al partido guinda. Se los dijo con todas sus letras “por aquí no pasa Morena”. ¡Sopas!



El golpe ya se veía venir, pero no tan contundente, un nocaut limpio; la gente está molesta y emitió su voto de castigo en contra de un partido coludido con el narcotráfico.

Morena llegó a Coahuila con la arrogancia del poder, pensaron que con la marca les alcanzaría, pero no pudieron, ni con el junior Andy López Beltrán al frente de la operación.

No les alcanzó con nada a Luisa María Alcalde y a la nueva dirigente del partido Ariadna Montiel, les falló la operación, y la poca que hicieron les salió mal de principio a fin. Dejaron ver improvisación, desorden y como Andy y Luisa María tiraron la toalla antes de tiempo.

Y el que seguramente hoy debe estar dándose de topes es el dirigente del PAN, Jorge Romero, que desairó la alianza con el PRI. El “hubiera” no existe, pero si la hubiera aceptado, al menos se habría subido al carro del triunfo.

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Carlos Ortiz, representante en Juárez de la gobernadora Maru Campos, ya le está metiendo sabor al caldo con sus críticas al alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Bastó escuchar sus declaraciones ayer allá en Pueblito para entender que se vienen los primeros raspones por la pelea del 2027.

El representante de la gober decidió ponerse los guantes y lanzar una crítica directa contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. No fue un señalamiento administrativo ni una diferencia de criterios. Fue un mensaje con claro aroma electoral.

Según Ortiz, Cruz prácticamente desaparece de Juárez desde los jueves para dedicarse a recorrer otros municipios. Traducido al lenguaje grillo: lo está acusando de abandonar el jale por andar construyendo su candidatura.

Pero el asunto no va más allá de las ausencias. También le endosó una larga lista de acusaciones sobre supuestas mentiras, versiones incompletas y narrativas acomodadas a conveniencia. Desde los derechos de transmisión del mundial, hasta el eterno tema de la carretera corta a Parral, el funcionario estatal buscó pintar a un alcalde más preocupado por la grilla que por la gestión.

Lo que sigue seguramente es una escalada de dimes y diretes. Uno responde, el otro contraataca, y así se la llevarán hasta que salgan los expedientes en contra de uno y de otro, seguramente también resurgen viejas declaraciones y nuevas polémicas. Así es la grilla, o no.

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Quienes pensaban que el problema del transporte de personal en Ciudad Juárez estaba bajo control, más vale que se sienten porque la realidad viene dando tumbos… igual que algunos de los camiones que circulan todos los días.

Resulta que el propio subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, terminó reconociendo lo que desde hace años el transporte de personal sigue dando dolores de cabeza.

No hay día que estas viejas unidades no se vean involucradas en accidentes vehiculares.

Según datos que circularon a principios de año, hasta el 90 por ciento de las unidades que trasladan diariamente a más de 75 mil obreros incumplen con el año modelo exigido por la ley.

Traducido al español, nueve de cada diez camiones son unos mugreros y así circulan a diario fuera de regla, mientras las autoridades siguen prometiendo que ahora sí viene la renovación.

Lo más llamativo es que el reconocimiento oficial llega apenas unos días después del aparatoso accidente en el cruce del Libramiento Independencia y Santiago Troncoso, donde un camión modelo 2008 y sin placas dejó 24 personas lesionadas.

Es decir, el problema no apareció de la nada; simplemente volvió a quedar exhibido frente a todos.

Si las autoridades saben desde hace años que miles de unidades están fuera de norma, ¿por qué siguen operando? Esa es la gran pregunta que sigue sin respuesta.