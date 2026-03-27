No son perros malos… son malos dueños

Ciudad Juárez.– Ciudadanos han comenzado a alertar sobre un incremento en los ataques de perros en distintos puntos de la ciudad, principalmente en fraccionamientos, parques y calles principales de zonas habitacionales.

De acuerdo con testimonios de vecinos, los incidentes involucran tanto a perros en aparente situación de calle como a animales con dueño, los cuales, en algunos casos, deambulan sin supervisión.

Los afectados señalan que, si bien no todos los perros representan un peligro, se han detectado grupos o jaurías donde uno o más ejemplares muestran conductas agresivas, provocando que el resto actúe de forma similar y termine atacando a peatones, ciclistas e incluso a personas que simplemente transitan por la zona.

“Hay perros que son tranquilos, pero basta con que uno sea agresivo para que todos reaccionen”, comentan residentes, quienes aseguran que este tipo de situaciones genera temor, especialmente entre niños y adultos mayores.

Uno de los puntos que más preocupa a la ciudadanía es la actitud de algunos propietarios, quienes, según denuncian, no intervienen cuando sus mascotas se tornan agresivas. Incluso, en ciertos casos, acusan que los dueños permiten o fomentan este comportamiento.

Vecinos coinciden en que el problema no radica únicamente en los animales, sino en la falta de responsabilidad de quienes los poseen, al no brindarles la educación, el cuidado ni el control necesario.

Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades para reforzar las campañas de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas, así como a implementar medidas que garanticen la seguridad de la población.

Mientras tanto, recomiendan a los ciudadanos mantenerse alerta al transitar por zonas donde se han reportado estos incidentes.