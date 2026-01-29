El virus del Nipah vuelve a generar preocupación en India y a llamar la atención de las autoridades internaciones debido a un brote que se inició en el estado de Bengala Occidental este mes. Desde inicios de enero, se han confirmado cinco casos positivos de esta enfermedad en la zona de Barasat, en las afueras de Calcuta, de acuerdo con medios locales.

La alerta se disparó tras detectarse la infección en dos enfermeros de un hospital privado; actualmente, la enfermera se encuentra en estado crítico y en coma, mientras que el enfermero varón permanece estable en cuidados intensivos. Sin embargo, las autoridades sanitarias del país asiático aún no han emitido una alerta sobre este nuevo brote.

“La enfermedad por el virus Nipah no es un brote importante y solo ocurrencia local limitada a dos distritos en Kerala, es decir, Kozhikode y Malappuram”, indica el Centro Nacional para el Control de Enfermedades de India en su sitio web, actualizado hasta el viernes. La primera epidemia de Nipah se registró en 1998 después de que el virus se extendiese entre los ganaderos porcinos en Malasia.

El virus lleva el nombre del pueblo de este país del sureste asiático donde fue descubierto. Las epidemias de este virus son escasas, pero el Nipah fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto al Ébola, el Zika y el covid-19, como una de las enfermedades a investigar prioritariamente por su potencial para provocar una pandemia. Se transmite generalmente a los humanos a través de animales o alimentos contaminados, pero también puede contagiarse directamente entre humanos.

Los murciélagos frugívoros, portadores naturales del virus, han sido identificados como la causa más probable de las siguientes epidemias.

Las personas con Nipah suelen estar enfermas durante 3 a 14 días con fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, de acuerdo con los Cetros de Control y Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Los casos graves pueden caracterizarse por convulsiones e inflamación cerebral. Las personas con estos síntomas pueden entrar en coma en un plazo de 24 a 48 horas. No existe vacuna contra el Nipah.

Los pacientes sufren una tasa de mortalidad de entre el 40% y el 75%, según la OMS. La primera epidemia de Nipah dejó 100 muertos en Malasia y un millón de cerdos fueron sacrificados para contener el virus. También se extendió en Singapur, con 11 casos y un deceso entre trabajadores de mataderos que estuvieron en contacto con cerdos importados de Malasia. Desde entonces, la enfermedad fue detectada principalmente en Bangladés e India, que registraron sus primeras epidemias en 2001.

Bangladés fue el país más afectado estos últimos años, con más de 100 decesos desde 2001. Dos epidemias en India dejaron más de 50 muertos antes de ser controladas. “Desde 2018, Kerala ha reportado un total de nueve brotes de NiV. Si bien el estado tiene un sistema de atención médica sólido y medidas mejoradas de control de infecciones desde 2023, es aconsejable mantener una fuerte preparación y esfuerzos de vigilancia mientras se garantiza la atención continua para los pacientes”, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre el 17 de mayo y el 12 de julio de 2025, el Departamento de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de Kerala informó a través de una serie de comunicados de prensa oficiales sobre cuatro casos confirmados, incluidas dos muertes, debido a la infección por el virus Nipah en dos distritos del estado de Kerala, en el sur de India.

Las zoonosis, enfermedades transmitidas de animales a humanos aparecidas hace miles de años, se multiplicaron en los últimos 20 a 30 años. El desarrollo de los viajes internacionales permitió una propagación más rápida. Ocupando zonas cada vez más grandes en el planeta, los humanos perturban los ecosistemas y aumentan la probabilidad de mutaciones virales aleatorias transmisibles a los humanos, indican los expertos.

La ganadería industrial aumenta el riesgo de propagación de patógenos entre animales, y la deforestación incrementa el contacto entre fauna salvaje, animales domésticos y seres humanos, lo que favorecerá la aparición de nuevas enfermedades transmisibles a los humanos. Según estimaciones publicadas en la revista Science en 2018, existen 1.7 millones de virus desconocidos en mamíferos y aves, de los cuales entre 540,000 y 850,000 son capaces de infectar a los humanos.

